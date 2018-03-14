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القوات العراقية تطلق عملية لتطهير الصحراء من داعش

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:45 ص
القوات العراقية تطلق عملية لتطهير الصحراء من داعش الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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كشف مصدر عسكرى فى قيادة عمليات الأنبار اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية واسعة لتطهير الصحراء من تنظيم داعش الإرهابى باتجاه الحدود العراقية مع سوريا والسعودية غربى المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) إن "تشكيلات الفرقة الأولى وعمليات الأنبار بالجيش وبمساندة أفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائرى انطلقوا بعملية واسعة لتطهير الصحراء باتجاه الحدود العراقية مع سوريا والسعودية".

وأضاف المصدر،الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية يشارك فيها طيران الجيش والتحالف الدولى، وتهدف للقضاء على أوكار داعش وخنادقهم وأنفاقهم فى الصحراء الغربية للأنبار.

 


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