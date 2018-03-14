القبض على 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأسيوط







كتب ــ محمود عبد الراضى ـ أسيوط ـ هيثم البدرى

نجحت مباحث مركز شرطة منفلوط وقسم شرطة أول أسيوط فى ضبط 9 أشخاص لحفرهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغاً يفيد قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل "عبدالخالق.ع"، فاتقلت مباحث المركز إلى المنزل، وتمكنت من ضبط 5 أشخاص مقيمين ببندر منفلوط، وعثر على حفرة "بقطر 2 متر وعمق 12مترا"، والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر .

وفى سياق متصل، تلقى قسم شرطة أول أسيوط إخطاراً من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ عمليات المحافظة بوجود تنقيب عن آثار بناحية درب الشعارين، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتم التقابل مع مسئولى حى غرب أسيوط، وتبين وجود حفرة "بأبعاد 1,5متر × 1متر وعمق 7 أمتار" بغرفة بمنزل مكون من طابقين ملك "كامل.ح" عامل - ومقيم بذات الناحية، وعثر على الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وتم ضبط 4 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.