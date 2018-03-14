القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على أربعة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، من بعض الأهالى بعزبة الشرايفة قرية الحامول دائرة مركز منوف بقيام أحد الأشخاص بالحفر بقطعة أرض بذات الناحية للتنقيب عن الآثار .

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بعمق 6 أمتار وعرض 5 أمتار وقميص خرسانى إسطوانى بعرض متر ونصف بعمق 10أمتار بقطعة أرض ملك " خ .خ. ا " وشهرته المقيم بذات الناحية " لم يستجوب " ، وتم ضبط كل من " ي ع. ا" 52 سنه، مالك الحفار ومقيم مدينة منوف ، و " ش. ف. ش " 33 سنة، قائد الحفار ومقيم قرية بلمشط دائرة المركز، و " ص ع. ع" 35 سنه، عامل، و " اغ. ع " 48 سنه، عامل ومقيمان قرية جروان دائرة مركز الباجور وبحوزتهم حفار أدوات حفر .

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن آثار باستخدام المعدات المضبوطة ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3085 جنح مركز منوف لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .

وتقدم شخصان بتحرير محضر يتهمان فيه 2 آخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية بهدف توفير فرص عمل لهم بالسعودية دون أن يتم تنفيذ ذلك بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بورود المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث الاموال العامة لمركز شرطة قويسنا يتضمن بلاغ كل من " م . ا. ا" 38 سنه، حاصل على ثانوية عامة، و " س .ا. م " 33 سنه، سائق ومقيمان قرية منشأة أبو ذكري دائرة المركز بتضررهما من كل من " ح. ا. ا" 42 سنه، سائق وشقيقه " م " لم يستجوب "ومقيمان بذات الناحية ولهما محل إقامة آخر مدينة بنها قليوبية لقيامهما بالنصب عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية من الأول 96 ألف جنيه والثانى60 ألف جنيهاً عقب إيهامهما بقدرتهما على توفير عقود عمل بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وتم ترحيلهما من المملكة إلى القاهرة .

وبمواجهة الثالث أنكر ما نسب إليه أعيد قيد المحضر برقم 6812 جنح مركز قويسنا لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم .

وعلى الجانب الآخر، تعرض مهندس زراعى بالمعاش لسرقة طبنجته الخاصة من داخل غرفة نومة باستراحة بمزرعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .