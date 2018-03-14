القبض على عاطل أثناء استرداده تصريح سيارة بأوراق مزورة بمرور مصر الجديدة

القبض على عاطل أثناء استرداده تصريح سيارة بأوراق مزورة بمرور مصر الجديدةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:46 م
متهم - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بالإدارة العامة لمرور القاهرة القبض على عاطل أثناء إنهاء إجراءات استرداد تصريح تسيير السيارة فى مصر الجديدة وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.
تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط "حاتم.ف.ع" 36 سنة عاطل أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور مصر الجديدة لإنهاء إجراءات استرداد تصريح تسيير السيارة رقم أ ق و 348(مسحوبة).
وبفحص التصريح تبين أنه مصطنع على خلاف الحقيقة "مزور" وبمواجهته أقر بشرائه السيارة من معرض سيارات اسبيد كار منذ حوالى 6 سنوات وعدم قيامه بتسديد الأقساط المستحقة على السيارة والاتفاق مع أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" على اصطناع وتزوير التصريح حتى يتمكن من قيادة السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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