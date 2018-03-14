القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أبو النمرس

القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى أبو النمرسالأربعاء، 14 مارس 2018 07:49 م
مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بأبو النمرس، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص بمنطقة ابو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات بين طرفيها حول الجيرة، وأطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق.
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