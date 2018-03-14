العثور على جثة طالب فى ديرب نجم بالشرقية

جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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يكثف ضباط مباحث ديرب نجم بالشرقية جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طالب مقتولا، داخل كيس بعزبة تابعة لقرية شنبارة المنقلا، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة جمعة الششتاوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بعزبة السكرتو التابعة لقرية شنبارة المنقلا، بمركز ديرب نجم، بالعثور على جثة داخل جوال.
وبالفحص تبين أن الجثة لطالب يدعى "محمد.م.ع" 14 سنة طالب بالإعدادية، مقتولا بعدة طعنات، ويكثف ضباط مباحث مركز ديرب نجم، برئاسة الرائد أحمد جلال، جهودهم لكشف غموض الواقعة.
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