العبادى يؤكد فى رسالة للأسد أهمية التنسيق السياسى والأمنى بين البلدين







كتب - أحمد جمعة

نقل فالح الفياض مستشار الأمن الوطنى لرئيس وزراء العراق، رسالة شفوية إلى الرئيس السورى بشار الأسد من حيدر العبادى، أكد خلالها على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق السياسى والأمنى بين بغداد ودمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الرئيس السورى بشار الأسد استقبل، اليوم الأربعاء، مبعوث رئيس الوزراء العراقى فالح الفياض.

وأكدت الوكالة، أن فياض نقل رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات، ولا سيما فى الجانبين السياسى والأمنى فى ظل الظروف الدقيقة التى تشهدها المنطقة بشكل عام.

وشدد الأسد على أنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مجال الحرب على الإرهاب فى كل من سوريا والعراق، فإن الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها فى المنطقة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة، عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادى والغطاء السياسى للتنظيمات الإرهابية، الأمر الذى يتطلب تكثيف وتوحيد جهود الدول التى تقف فى وجه تلك المخططات، وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

ومن جانبه، عبر الفياض عن ثقته بأن مواصلة الحرب على الإرهاب من قبل شعبى البلدين وصولا للقضاء عليه والحفاظ على وحدة وسيادة البلدين تشكل حجر أساس لعودة الاستقرار إلى المنطقة برمتها.