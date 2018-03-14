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الصين: نرجو عدم تأثير إقالة "تيلرسون" على المحادثات مع كوريا الشمالية

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:22 م
الصين: نرجو عدم تأثير إقالة "تيلرسون" على المحادثات مع كوريا الشمالية وزير الخارجية الصينى





أ ف ب
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عبرت الصين، اليوم الأربعاء، عن أملها فى أن لا تؤثر الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون على العلاقات الثنائية أو على المحادثات المقررة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية لو تشانج، للصحفيين، فى مؤتمر صحفى منتظم، "نأمل فى أن لا يكون لهذا التغيير أى تأثير على تطور العلاقات الصينية الأمريكية الثنائية او على التعاون الصينى الاميركى فى بعض المجالات المهمة"، وتأتى إقالة تيلرسون فيما يستعد ترامب لإجراء محادثات حساسة مع زعيم كوريا الشمالية.

وقال إن الصين تأمل فى أن تستطيع الولايات المتحدة "الحفاظ على الوضع الايجابى الذى طرأ مؤخراً فى شبه الجزيرة الكورية، بما فى ذلك الرغبة الايجابية التى ابداها الطرفان الأمريكى والكورى الشمالى لإجراء محادثات مباشرة.

وأضاف "نقدر جهود تيلرسون فى تطوير العلاقات الصينية الأمريكية"، مضيفا "نأمل فى أن يواصل تيلرسون الاهتمام بتطوير العلاقات الصينية الاميركية ودعمها فى المستقبل"، وقال إن الصين مستعدة للعمل مع وزير الخارجية المعين مايك بومبيو، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سى اى ايه)، من اجل مواصلة العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون.


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