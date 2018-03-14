الصين تسرح آلاف الجنود وتنقل 10 آلاف آخرين كجزء من إصلاح الجيش

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سرح الجيش الصينى آلاف من الجنود والضباط وكلف مئات من القوات بالتوجه للمناطق الحدودية فى خضم عملية إصلاح لجيش التحرير الشعبى الصينى.

وقالت المجموعة العسكرية الـ81 بالقيادة المركزية العسكرية فى تقرير نشره موقع إلكترونى تابع للجيش الصينى -حسب ما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية- إن "ضباط وجنود الجيش استجابوا بعد فترة وجيزة من تلقيهم الأمر، وتم نقل أكثر من 10 آلاف إلى مراكز أخرى، وتسريح آلاف آخرين، وتكليف المئات بالتوجه المناطق الحدودية".



ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن القائد العسكرى المتقاعد شو جوانجيو أن إصلاح الجيش الصينى يهدف إلى إزالة القطاعات التى عفى عليها الزمن من القوات المسلحة والمكاتب الإدارية، وتخفيض أعداد المسؤولين غير المقاتلين لتحسين بنية الجيش وتحقيق توزيع عقلانى للجنود والضباط.



وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية العسكرية لإقليم هوبى وسط البلاد أعلنت أنها أنجزت بنجاح هدف تسريح القوات غير المقاتلة فى نهاية فبراير الماضى، ما يجعلها أول قيادة إقليمية بالجيش الصينى تحقق هدف هذا العام.



ونوهت الصحيفة نقلا عن تقرير الجيش الصينى بأنه تم تقديم مكافآت وحوافز للمسؤولين العسكريين لتشجيعهم على الرحيل، مثل ترقيات وسياسات تفضيلية ليحصلوا على منازل بعد تسريحهم.



جدير بالذكر أن الصين كشفت، أمس الثلاثاء، عن خطة لإعادة هيكلة الحكومة وخطط لتدشين وزارة جديدة مكلفة بشئون المحاربين القدامى تهدف لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لمسؤولى الجيش وعائلاتهم، وتحسين الخدمات ونظام إدارة تسريح القوات العسكرية.