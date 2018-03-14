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الصين: التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:31 م
الصين: التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
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قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفر وذلك فى ظل سعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ فى إفادة صحفية يومية إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة.

كان مصدران ناقشا الأمر مع إدارة ترامب قالا أمس الثلاثاء إنه يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار وإنها ستستهدف قطاعى التكنولوجيا والاتصالات.

 


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