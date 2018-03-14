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الأربعاء، 14 مارس 2018 02:06 م
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"الصناعات الهندسية": عيد الأم ينعش المبيعات فى قطاع الأجهزة الكهربائية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:11 م
"الصناعات الهندسية": عيد الأم ينعش المبيعات فى قطاع الأجهزة الكهربائية أجهزة كهربائية - أرشيفية





أ ش أ
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قال بهاء ديمترى، رئيس لجنة المعارض وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق تشهد حاليا مرحلة من الرواج والانتعاش، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، الذى يعد فترة ترويجية للصناع والعاملين بالقطاع.

وأضاف "ديمترى"، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الشركات العاملة فى القطاع استغلت قرب عيد الأم وأعلنت عن تخفيضات وعروض على عدد من الأجهزة والمعروضات، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى الشراء، مشيرا إلى أن الهدف من التخفيضات إنعاش حركة المبيعات وتلبية احتياجات المستهلكين من ذوى الشرائح المتوسطة، منوها بأن السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار.

وفى سياق آخر، أوضح بهاء ديمترى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تسعى لزيادة وتعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الخارجية، من خلال تنمية الصادرات لدول شرق أفريقيا، خاصة دول حوض النيل، فضلا عن الأسواق التقليدية من المغرب لدول الخليج.

 

 


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