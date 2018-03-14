الشرطة البلجيكية تحذر من ارتفاع عدد الجرائم على الطرق السريعة







كتب: أحمد علوى

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية فى إحصائية لها، أن مواقف السيارات بالطرق السريعة البلجيكية باتت أكثر خطورة عما سبق، وذلك بسبب تسجيل أعداد كبيرة من الجرائم سواء كانت السرقة أو العنف أو المخدرات أو الاتجار فى البشر.

وحسب إحصائيات الشرطة، تظهر على رأس الجرائم المسجلة بالطرق السريعة "الأعمال الإجرامية" كالسرقة والابتزاز، ونرى ذلك من الأرقام الرسمية التى قدمتها الشرطة الفيدرالية فى البلد بأكملها، حيث كانت الجرائم المسجلة عام 2014 695 حالة، وارتفعت فى 2017 إلى 787، وفقط فى النصف الأول من عام 2017 تم تسجيل 417 واقعة.

وفيما يتعلق بانتهاكات للقانون الخاص بالأجانب سجل عام 2016 حوالى 650 حالة فى حين كان عددهم 384 فى العام السابق.