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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:36 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات سيارات الإطفاء - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء، للسيطرة على النيران دون وقوع إصابات.
 
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.
 
 
 

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