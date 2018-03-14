السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء، للسيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.