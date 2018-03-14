السيطرة على حريق نشب بشقة بالإسكندرية بدون إصابات

حريق شقه -ارشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بنقطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة اول العامرية دون حدوث اصابات.
تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية اخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقه بعقار بشارع الزهور منطقة أبو يوسف ، دائرة القسم.
انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين بعد الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الخامس مساحتها حوالي 110 متر تقريباً و أن الحريق نشب بالصالة ، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتها " دون حدوث إصابات ".
وبسؤال قاطن الشقة خ ا م 31 سنة ، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لجهاز التلفاز ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية ، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية.
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