السيطرة على حريق بسيارة فى بنها دون خسائر بالأرواح







القليوبية - نيفين طه

سادت حالة من الهلع بين أهالى منطقة الأهرام التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عقب اشتعال سيارة بالطريق العام دون وقوع إصابات أو خسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد باشتعال سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق العام بشارع فريد ندا بمنطقة الأهرام ببنها.

وعلى الفور تمكن الأهالى والمارة بمحيط السيارة من إخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق، ونزع بطارية السيارة لعدم تجدد الاشتعال.