السيطرة على حريق بسيارة فى بنها دون خسائر بالأرواح

السيطرة على حريق بسيارة فى بنها دون خسائر بالأرواحالأربعاء، 14 مارس 2018 12:02 م
حريق سيارة-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
سادت حالة من الهلع بين أهالى منطقة الأهرام التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عقب اشتعال سيارة بالطريق العام دون وقوع إصابات أو خسائر.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد باشتعال سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق العام بشارع فريد ندا بمنطقة الأهرام ببنها.
وعلى الفور تمكن الأهالى والمارة بمحيط السيارة من إخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق، ونزع بطارية السيارة لعدم تجدد الاشتعال.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة