video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريقين منفصلين بسيارتين و3 محلات دون حدوث خسائر بشرية بسوهاج

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:08 م
السيطرة على حريقين منفصلين بسيارتين و3 محلات دون حدوث خسائر بشرية بسوهاج السيطرة على حريق -أرشيفية





سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين دون حدوث إصابات بشرية.

جاء الحريق الأول باشتعال النيران فى السيارة  رقم هـ م أ 7614 " ميكروباص " ملك  ناصر ا م ع - 36 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أثناء توقفها أسفل مسكنه وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك السيارة قرر مضمون ما تقدم واتهم شقيقه  عمر ا م ع  39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية ، بإشعال النيران بسبب خلافات عائلية بينهما وأضاف بإحتراق السيارة من الداخل.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1950 جنح القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

وجاء الحريق الثانى بمركز شرطة البلينا بنشوب حريق بسيارة بشارع احمد سعد، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 23075 نقل قنا  محملة بــ"3" طن قطن قيادة رمضان ع ن 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز فرشوط " قنا " لامست الحمولة أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع المشار إليه مما أدى لاشتعال النيران بالسيارة ، وامتد لـــ "3" محلات ملك ميشيل و ع ه - 33 سنة مدرس محل أحذية وبهاء ح ع ه 39 سنة عامل محل بقاله ومينا ن ف 24 سنة عامل محل خردوات ويقيمون بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

بسؤال قائد السيارة ومالكي المحلات قرروا مضمون ما تقدم واحتراق الحمولة والجانب الأيسر لها وأضاف مالكي المحلات بإحتراق بعض محتوياتها واتهموا قائد السيارة بالتسبب فـي الحريق ونفوا الشبهة الجنائية

أخطـــرت الأدلـة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1653 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمحافظة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

حريق

الحماية المدنية

البلينا

حى العمرى سوهاج




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة