السيطرة على حريقين منفصلين بسيارتين و3 محلات دون حدوث خسائر بشرية بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين دون حدوث إصابات بشرية.

جاء الحريق الأول باشتعال النيران فى السيارة رقم هـ م أ 7614 " ميكروباص " ملك ناصر ا م ع - 36 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أثناء توقفها أسفل مسكنه وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك السيارة قرر مضمون ما تقدم واتهم شقيقه عمر ا م ع 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية ، بإشعال النيران بسبب خلافات عائلية بينهما وأضاف بإحتراق السيارة من الداخل.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1950 جنح القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

وجاء الحريق الثانى بمركز شرطة البلينا بنشوب حريق بسيارة بشارع احمد سعد، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 23075 نقل قنا محملة بــ"3" طن قطن قيادة رمضان ع ن 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز فرشوط " قنا " لامست الحمولة أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع المشار إليه مما أدى لاشتعال النيران بالسيارة ، وامتد لـــ "3" محلات ملك ميشيل و ع ه - 33 سنة مدرس محل أحذية وبهاء ح ع ه 39 سنة عامل محل بقاله ومينا ن ف 24 سنة عامل محل خردوات ويقيمون بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

بسؤال قائد السيارة ومالكي المحلات قرروا مضمون ما تقدم واحتراق الحمولة والجانب الأيسر لها وأضاف مالكي المحلات بإحتراق بعض محتوياتها واتهموا قائد السيارة بالتسبب فـي الحريق ونفوا الشبهة الجنائية

أخطـــرت الأدلـة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1653 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.