السلعة التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 15-25 أبريل

السلعة التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 15-25 أبريلالأربعاء، 14 مارس 2018 09:38 م
مخازن قمح
(رويترز)
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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر مناقصة اليوم الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من أبريل.
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلى (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الخميس. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلى فى اليوم نفسه.
ويجب أن تكون أسعار العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
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