video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السلعة التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 15-25 أبريل

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:38 م
السلعة التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 15-25 أبريل مخازن قمح





(رويترز)
إضافة تعليق

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر مناقصة اليوم الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من أبريل.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلى (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الخميس. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلى فى اليوم نفسه.

ويجب أن تكون أسعار العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

 

 


إضافة تعليق

السلعة التموينية

القمح

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة