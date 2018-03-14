السكة الحديد: لا صحة لتخفيض عدد رحلات القطارات

السكة الحديد: لا صحة لتخفيض عدد رحلات القطاراتالأربعاء، 14 مارس 2018 09:28 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قالت هيئة السكة الحديد، أنه لا صحة لما تردد بشأن دراسة الهيئة تخفيض عدد الرحلات إلى 500 رحلة يوميًا، وإيقاف بعض الخطوط التى تحتاج لصيانة شاملة.
وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مناشدة اعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب فى مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين .
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