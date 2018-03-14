السكة الحديد تنفى تعطل حركة القطارات فى أبو كبير

السكة الحديد تنفى تعطل حركة القطارات فى أبو كبيرالأربعاء، 14 مارس 2018 05:08 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط الزقازيق ابو كبير، وأنه لا صحة لصور تداولها مواطنون عن سقوط عربة قطار عن القضبان فى أبو كبير، موضحة أن حركة مسير القطارات على الخط تعمل بصورة طبيعية.
وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، حركة مسير القطارات على خط الزقازيق ـ أبو كبير تعمل بصورة طبيعية.
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