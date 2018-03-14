السفير الصينى بالقاهرة يعقد مؤتمرا حول بدء الجلسات السنوية للجمعية الوطنية

السفير الصينى بالقاهرة يعقد مؤتمرا حول بدء الجلسات السنوية للجمعية الوطنيةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:30 ص
السفير الصينى بالقاهرة سونج أيقوه
كتبت رباب فتحى
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يعقد السفير الصينى بالقاهرة، سونج أيقوه، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، حول بدء الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية حيث افتتحت الجلسة العامة البرلمان أعمالها لأسبوعين بحضور كامل الأعضاء فى مستهل شهر مارس الجارى.
ورفعت الصين خلال جلسات البرلمان قيد الفترتين السارى على رئاسة البلاد بتعديل دستورى يمنح الرئيس شي جين بينج حق البقاء فى منصبه لأجل غير مسمى ويؤكد وضعه كأقوى زعيم للبلاد منذ وفاة ماو تسي تونج قبل أكثر من 40 عاما.
وأعلن الحزب الشيوعى الحاكم اقتراح تعديل الدستور الشهر الماضى فقط ولم يكن هناك أدنى شك فى إقرار التعديل فى ظل هيمنة النواب الموالين للحزب على البرلمان.
وتشمل التعديلات أيضا تضمين نظرية شي السياسية فى الدستور بعد إضافتها لميثاق الحزب فى أكتوبر الماضى بنهاية مؤتمر الحزب وهو أمر لم يحدث لزعيم صينى آخر أثناء وجوده فى السلطة منذ مايو.
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