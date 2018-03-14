السفير الصينى بالقاهرة: نتمنى التوفيق لمصر فى انتخاباتها الرئاسية

السفير الصينى بالقاهرة: نتمنى التوفيق لمصر فى انتخاباتها الرئاسيةالأربعاء، 14 مارس 2018 04:41 م
سونج ايقوه
كتبت رباب فتحى
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قال سونج ايقوه السفير الصينى بالقاهرة إن كلا من مصر والصين لديهما أحداث مهمة خلال شهر مارس الجارى، فالقاهرة تجرى الانتخابات الرئاسية، وبكين تنتخب دورة جديدة لقيادى للدولة.
وأضاف السفير الصينى بالقاهرة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم أن بلاده تأمل وتتطلع إلى أن يحقق التعاون الشامل بين الصين ومصر المزيد من الثمار تحت رعاية الرئيسين شي جين بينج وعبد الفتاح السيسي، لاسيما بعد دخول العلاقات المصرية الصينية إلى عصر جديد.
وأعرب عن أمنيته لمصر بالمزيد من الاستقرار والإصلاح والتنمية وأن تجرى الانتخابات بشكل موفق وسلس.
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