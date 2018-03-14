video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير الصينى بالقاهرة: نتمنى التوفيق لمصر فى انتخاباتها الرئاسية

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:41 م
السفير الصينى بالقاهرة: نتمنى التوفيق لمصر فى انتخاباتها الرئاسية سونج ايقوه





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قال سونج ايقوه السفير الصينى بالقاهرة إن كلا من مصر والصين لديهما أحداث مهمة خلال شهر مارس الجارى، فالقاهرة تجرى الانتخابات الرئاسية، وبكين تنتخب دورة جديدة لقيادى للدولة. 

وأضاف  السفير الصينى بالقاهرة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم أن بلاده تأمل وتتطلع إلى أن يحقق التعاون الشامل بين الصين ومصر المزيد من الثمار تحت رعاية الرئيسين شي جين بينج وعبد الفتاح السيسي، لاسيما بعد دخول العلاقات المصرية الصينية إلى عصر جديد.

وأعرب عن أمنيته لمصر بالمزيد من الاستقرار والإصلاح والتنمية وأن تجرى الانتخابات بشكل موفق وسلس.

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الثقافة: العلاقات المصرية - الصينية ازدادت متانة فى عهد السيسى

خلال فعاليات سمينار معلومات الوزراء حول "آفاق العلاقات المصرية الصينية"..سفير الصين بالقاهرة: اقتصاد مصر تقدم ومستوى المعيشة تحسن تحت قيادة السيسى.. مدير الأكاديمية الصينية: انتظروا ثورة تصنيع داخل مصر

السفير الصينى بالقاهرة: قناة السويس نموذج جيد للتعاون بين بلدينا

سفير الصين: الرئيسان شي جين بينج والسيسي أدخلا العلاقات لمستوى جديد

سفير الصين بالقاهرة:زيادة حجم تجارة بكين مع الدول العربية لـ191 مليار دولار فى 2017

الصين

مصر

العلاقات المصرية الصينية

اخبار العالم




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

صور.. هايدى موسى تتعرض لهجوم من بلطجية وتكسير سيارتها

صور.. هايدى موسى تتعرض لهجوم من بلطجية وتكسير سيارتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة