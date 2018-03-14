السفير الصينى بالقاهرة: قناة السويس نموذج جيد للتعاون بين بلدينا

قال السفير الصينى بالقاهرة سونج أيقوه، بشأن الإجراءات الحمائية التى اتخذتها واشنطن على واردات الصلب إن الصين والولايات المتحدة بينهما تعاون، موضحا أن نسبة الجمهور الأمريكى الذى يكن مشاعر ودية للصين أكثر من 50% وهى أعلى نسبة منذ 30 عاما والتعاون بينهما سيصب فى مصلحة العالم كله.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم الأربعااء، أن تجارب التاريخ أثبتت أن الحروب التجارية ليست الحل لأى مشكلة وخاصة فى يومنا هذا مع انتشار العولمة لأنها تضر بالآخرين ولا تحقق أى نفع والصين ستتخذ ردود أفعال مشروعة تجاه زيادة الجمارك على منتجات الصلب والألومنيوم، مشيرا إلى أن الصين ليست المستهدفة من هذه الإجراءات التى ستتاثر بها كثير من الدول.

وأضاف أن الصين وأمريكا أول ثانى اقتصاد فى العالم وعليهما أن يكونا مسئولان أمام شعوبهما وأمام العالم وعليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة تحقق المكاسب إلى الصين.

وقال إن مصر عليها ألا تعتمد على واردات قناة السويس والبترول، مشيرا إلى أن التحديث الصناعى مهم للقاهرة ومن أجل ذلك يجب تعزيز مرافق البنية الأساسية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وعلى الدول الراغبة فى استقبال تلك الاستثمارات سن القوانين والتشريعات التى تشجع المستثمرين وفى العام الماضى أقرت الحكومة المصرية قانون الاستثمار ونعتقد أنه أمر له مغزى إيجابى كبير، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات يهتم بها المستثمرون تضمن لهم تحقيق الأرباح وبالتالى تدفق الاستثمارات بشكل مستمر.

وأضاف أن شركة جوشى استثمرت فى مصر بثلاث مراحل متتالية لأن المواد الخام لهذه الشركة هى الرمال المتوفرة فى مصر بشكل كبير، لافتا إلى أنه بعد استثمارها فى 3 مراحل بقيمة 600 مليون دولار أمريكى سيبلغ حجم الإنتاج السنوى 200 ألف طن لتصبح مصر 3 منتج للالياف الزجاجية فايبر جلاس فى العالم بعد الصين والولايات المتحدة. وقررت الشركات الصينية الاستثمار فى مجالات مختلفة بمصر.

وأوضح أن منطقة قناة السويس تمثل نموذج جيد للتعاون بين البلدين مشيرا إلى مساهمة الصين فى المناطق الصناعية والتجارية كان جزءا من خطة الإصلاح التى طبقتها قبل 40 عاما داعيا بكين والقاهرة إلى تعزيز العلاقات فى مجالات الإدارة وغيرها من المجالات التى تحفز التحديث الصناعى.

وقال ردا على التهديد باستخدام الأسلحة النووية، إن الصين تدعو إلى استخدام الطاقة النووية بطريقة سلمية ولاحظنا أن مصر وروسيا توصلا إلى اتفاق فى هذا المجال.

وأكد أن الصين ترفض استخدام النووى فى أى أغراض دون ذلك وتلتزم بمبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى دعم بلاده للحظر الشامل للأسلحة النووية.