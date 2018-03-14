السفير البريطانى: العالم الراحل ستيفن هوكينج مثال رائع على تحدى الإعاقات







كتب هيثم سلامة

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، إن العالم الراحل ستيفن هوكينج، واحداً من أعظم علماء الفيزياء ويعتبر مثالا رائعا لتحدى الإعاقات.

وكتب جون كاسن، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً :" رحم الله ستيفن هوكينغ، أحد أعظم علماء الفيزياء في العالم، ومثال رائع على أن القدرات ، وليس الإعاقات، هى ما تحدد من نحن. على حد قوله "مهما كانت الحياة صعبة، هناك دائما شىء يمكنك القيام به والنجاح فيه. المهم أنك لا تستسلم فقط."

تغريدة السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن

توفى، اليوم الأربعاء، عالم الفيزياء البريطانى الشهير ستيفن هوكينج Stephen Hawking عن عمر يناهز 76 عاما، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ستيفن هوكينج Stephen Hawking ولد عام 1942 فى أكسفورد، بإنجلترا، قبل أن يعانى من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبى الضمورى، المعروف أيضًا باسم مرض العصبون الحركى أو مرض لو-جريج، الذى سبب له شللا تدريجيا على مدى عقود من الزمن.