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السفارة البريطانية فى موسكو: لا نخطط لتشديد إصدار التأشيرات للروس

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:24 م
السفارة البريطانية فى موسكو: لا نخطط لتشديد إصدار التأشيرات للروس رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماى





أ ش أ
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ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن السفارة البريطانية لدى موسكو أفادت بأن لندن لا تخطط لتشديد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

ووفقا لتصريح السفارة لوكالة تاس، فإن المملكة المتحدة لا تتعامل مع هذه القضايا من هذا المنظور، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أعلنت - فى وقت سابق اليوم - عن حزمة من الإجراءات العقابية ضد موسكو من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا، ما اعتبرته روسيا "عملا عدائيا غير مقبول على الإطلاق وغير مبرر وقصير النظر".

 

 

 


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