السفارة الإسبانية بالقاهرة: إسبانيا تدين محاولة استهداف رئيس وزراء فلسطين







كتبت فاطمة شوقى

قالت السفارة الإسبانية فى بيان لها، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن "الحكومة الإسبانية تدين بشدة الاعتداء الذى تعرض له رئيس الوزراء الفلسيطينى، رامى الحمدلله، فى غزة صباح الثلاثاء، والذى لحسن الحظ لم يسفر عن وقوع أى خسائر فى الأرواح، متمنية سرعة الشفاء للمصابين".

وتطالب إسبانيا بإجراء تحقيق حول الحادث، وتقديم مرتكبيه للعدالة. وفي الوقت نفسه، تعرب عن أملها فى ألا يؤدي هذا الاعتداء إلى تقويض جهود المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسيطينية وسرعة عودة حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة فى أقرب وقت.

ويذكر أن الرئاسة الفلسطينية حملت حماس مسئولية التفجير الذى أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وتضررت 3 سيارات من موكب الحمد لله، حيث تطاير زجاج النوافذ وبدت بقعة دماء على أحد الأبواب.