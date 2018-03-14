السفارة الإسبانية بالقاهرة: إسبانيا تدين محاولة استهداف رئيس وزراء فلسطين

السفارة الإسبانية بالقاهرة: إسبانيا تدين محاولة استهداف رئيس وزراء فلسطينالأربعاء، 14 مارس 2018 02:49 م
موكب رامى الحمد الله
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت السفارة الإسبانية فى بيان لها، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن "الحكومة الإسبانية تدين بشدة الاعتداء الذى تعرض له رئيس الوزراء الفلسيطينى، رامى الحمدلله، فى غزة صباح الثلاثاء، والذى لحسن الحظ لم يسفر عن وقوع أى خسائر فى الأرواح، متمنية سرعة الشفاء للمصابين".
وتطالب إسبانيا بإجراء تحقيق حول الحادث، وتقديم مرتكبيه للعدالة. وفي الوقت نفسه، تعرب عن أملها فى ألا يؤدي هذا الاعتداء إلى تقويض جهود المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسيطينية وسرعة عودة حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة فى أقرب وقت.
ويذكر أن الرئاسة الفلسطينية حملت حماس مسئولية التفجير الذى أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وتضررت 3 سيارات من موكب الحمد لله، حيث تطاير زجاج النوافذ وبدت بقعة دماء على أحد الأبواب.
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة