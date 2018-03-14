السجن 6 سنوات مشدد لضابط شرطة سرق شقة زميله بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه فى واقعة سرقة شقة زميله.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحفظت في يوم 31 يوليو لسنة 2016 على الرائد "ح.ا" الضابط بمديرية أمن الشرقية، بعد اتهامه فى واقعة سرقة 38 ألف جنيه وطبنجة، من شقة ضابط زميله بإدارة المرور، وتم إيداع الضابط المتهم فى قوات أمن الشرقية، وبعدها صدر قرار بإيقافه عن العمل.

وكان المقدم "ع.م" حرر محضراً بقسم ثان الزقازيق بسرقة 38 ألف جنيه وطبنجة وذخيرة من الشقة المقيم بها بمدينة الزقازيق، ومن خلال مراجعة الكاميرات الموجودة بمحيط الشقة تبين قيام الرائد "ح.ا" بترك طبنجة وذخيرة فى شارع مجاور للشقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط المتهم صنع نسخة مصطنعة من نسخة زميله وقام بارتكاب الواقعة.