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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:49 م
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السجن 6 سنوات لشاب قتل سيدة بالخطأ وأصاب أخرى أثناء تحرشه بطالبة فى سوهاج

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:14 م
السجن 6 سنوات لشاب قتل سيدة بالخطأ وأصاب أخرى أثناء تحرشه بطالبة فى سوهاج محكمة -أرشيفية





سوهاج - عمرو خلف
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قضت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن 6 سنوات "سنة واحدة عن تهمة التحرش بأنثى و5 سنوات عن تهمة القتل الخطأ"، كما برأت "سما.ك.أ" طالبة بكلية الطب بسوهاج من تهمة القتل الخطأ، وإلزام كل منهما بدفع مبلغ مالى قدره 1001 على سبيل التعويض المؤقت، بعد اتهامهما بالاشتراك فى قتل المجنى عليها "عفاف.ع.م" وإصابة أخرى تدعى "عفاف.ع.ح" بأن تم دهسهما بسيارة المتهمة الثانية بعد قيام المتهم الأول بمحاولة التحرش بالمتهمة الثانية والتضييق عليها أثناء سيرهما بسيارة كل منهما فى الطريق العام بشارع الجمهورية وهما يسيران بسرعة جنونية ما أسفر عن مقتل الأولى وإصابة الثانية أمام إدارة سوهاج التعليمية.

 

تعود أحداث الواقعة إلى 23 فبراير عام 2018 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهم التحرش بأنثى والقتل الخطأ، فيما وجهت للمتهمة الثانية تهمة القتل الخطأ، وتبين أن المتهم الأول حاول التحرش بالمتهمة الثانية والسير خلفها بسيارته فيما كانا يسيران بسرعة جنونية، وقام المتهم الأول بالتضييق على المتهمة الثانية فاصطدمت سيارتها بالمجنى عليهما، ما أسفر عن وقوع الحادث ومصرع المجنى عليها الأولى وإصابة الثانية.

 

فيما تقدم رفعت عبد العال محامى المجنى عليها الأولى بطلب إلى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج للاستئناف ضد الحكم الصادر ضد المتهمة الثانية.


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