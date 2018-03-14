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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:18 م
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السجن 15 سنة لحداد قتل صديقة بزجاجة مولوتوف حارقة

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:06 م
السجن 15 سنة لحداد قتل صديقة بزجاجة مولوتوف حارقة محكمه





الإسكندرية – أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبه حداد مسلح  بالسجن 15 سنة، لقتله صديقه بإشعال النيران فيه بزجاجه مولوتوف حارقة أدت إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، وعضوية المستشارين أشرف حمدى كامل أبوزينة، ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وسكرتارية ماجد سعد.
 
بدأت الواقعة فى عام 2013 عندما نشب خلاف مع المتهم إ ع 22 سنة يعمل حداد مسلح والمجنى عليه محمد خميس، فقرر المتهم قتله باستخدام المولوتوف الحارق.

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