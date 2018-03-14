السجن المشدد 7 سنوات لمتهم و10آخرين من أعضاء " الإخوان" فى حيازة وتصنيع المفرقعات







كتب: أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عِوَض الله، الْيَوْمَ، الأربعاء، المتهمين فى القضية رقم 5228 لسنة2014، لاتهامهما بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى، المتهم الخامس" محمد عبد الخالق شعراوى"، حضوريا بالسجن المشدد7 سنوات، ووضعه تحت المراقبه لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والسادس، بالسجن المشدد غيابيا 10سنينن، ووضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهم السابع الطفل"عبد الرحمن سيد" بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين عبد التواب على حسين، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وَعَبَد الرحمن سيد، بتصنيع مفرقعات ومولوتف والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكذبون السلم العام، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشأت العامة والخاصة.