video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم و10آخرين من أعضاء " الإخوان" فى حيازة وتصنيع المفرقعات

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:53 م
السجن المشدد 7 سنوات لمتهم و10آخرين من أعضاء " الإخوان" فى حيازة وتصنيع المفرقعات محكمة-أرشيفية





كتب: أحمد حسنى
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عِوَض الله، الْيَوْمَ، الأربعاء، المتهمين فى القضية رقم 5228 لسنة2014، لاتهامهما بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى، المتهم الخامس" محمد عبد الخالق شعراوى"، حضوريا بالسجن المشدد7 سنوات، ووضعه تحت المراقبه لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والسادس، بالسجن المشدد غيابيا 10سنينن، ووضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهم السابع الطفل"عبد الرحمن سيد" بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين عبد التواب على حسين، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وَعَبَد الرحمن سيد، بتصنيع مفرقعات ومولوتف والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكذبون السلم العام، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشأت العامة والخاصة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

اخبار الحوادث

الانضمام لجماعة ارهابية

الحكم بالسجن

تنظيم الاخوان

جنايات القاهرة

تصنيع المتفجرات




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة