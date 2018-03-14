السجن المشدد 3 سنوات لزوجة أب هتكت عرض نجلى زوجها بالشرابية

السجن المشدد 3 سنوات لزوجة أب هتكت عرض نجلى زوجها بالشرابيةالأربعاء، 14 مارس 2018 03:02 م
حبس-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، المتهمة "منى .إ" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامها بهتك عرض طفلين بالشرابية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد علوان وسامح حمودة وعبدالجليل مفتاح وأمانة سر ممدوح زهران.
وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 2345 لسنة 2016 جنايات الشرابية قيام المتهمة "مني.إ"، بهتك عرض كل من الطفلة "سلمي.م"، والطفل "يوسف. م"، اللذان لم يبغلا الـ18 عامًا بالقوة والتهديد، كونها زوجة أبيهما والمسئولة عن تربيتهما، بأن مست عورة كل منهما بملعقة معدنية ساخنة وأحدثت عمدًا مع سبق الإصرار إصابات بهما وعرضتهما للخطر.
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