السبت.. مؤتمر نقابة العلميين لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية

السبت.. مؤتمر نقابة العلميين لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانيةالأربعاء، 14 مارس 2018 05:00 ص
مؤتمر دعم الرئيس السيسى - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه سيتم عقد مؤتمر النقابة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، ظهر السبت المقبل، بمقر النقابة.
وأضاف عبد الستار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يشارك عددا من أعضاء مجلس النواب، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، ومجالس الشعب العلمية بالنقابة، لافتا إلى أن النقابة تدعم السيسى نظرا لكونه أكثر رئيس تعامل وأبدى اهتماما بثروات مصر الطبيعية، ومواردها.
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