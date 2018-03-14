السبت.. مؤتمر نقابة العلميين لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية







كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه سيتم عقد مؤتمر النقابة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، ظهر السبت المقبل، بمقر النقابة.

وأضاف عبد الستار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يشارك عددا من أعضاء مجلس النواب، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، ومجالس الشعب العلمية بالنقابة، لافتا إلى أن النقابة تدعم السيسى نظرا لكونه أكثر رئيس تعامل وأبدى اهتماما بثروات مصر الطبيعية، ومواردها.