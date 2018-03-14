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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:55 ص
خالد صلاح
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الزراعة: ضبط 6739 عبوة مبيدات محظورة خلال 60 يومًا وتكثيف حملات الرقابة

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:00 ص
الزراعة: ضبط 6739 عبوة مبيدات محظورة خلال 60 يومًا وتكثيف حملات الرقابة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة غش المبيدات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، والتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية، ولجنة المبيدات،وشرطة المسطحات، ووزارة التموين للحد من المحظورة تدوالها والمغشوش والمهرب، وضبط أى مخالفات وتحويلها للنيابة، لآنها تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
 
فيما كشف تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الذى حصل لـ"اليوم السابع"على نسخه منه، إن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال شهرى يناير وفبراير الماضى بلغ 6739 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، منها ضبط 1981 عبوة فى شهر يناير، و4758 عبوة فى فبراير الماضى، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وتحرير المحاضر للمخالفين، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة.
 
وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقوم لجان المكافحة بتشديد الحملات الرقابية على محلات الإتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة.

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