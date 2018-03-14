الزراعة: حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة لمقاومة الأمراض والثمار المتساقطة







كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والمحاصيل البستانية التابعة لوزارة الزراعة ، عن حزمة ارشادية فنية لحدائق الفاكهة (التفاح - الكمثرى - الخوخ - المشمش - البرقوق - الكاكا) للتصدى للامراض والثمار المتساقطة .

وكشف تقرير الحاصلات الزراعية، أنه لابد من انتظام الرى خلال موسم التزهير، والتخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

وعن أشجار الكمثرى، أكدت الإدارة على ضرورة تطبيق برنامج مقاومة اللفحة من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد، ومقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات، ورش حامض جبرليك (بيرلكس) 15 جزء فى المليون (9 أقراص) عند 30% تزهير، وعند 70% تزهير ثم بعدها بـ7 أيام ترش بمركب السيتوفكس بمعدل 120لتر / لتر ماء.

وفيما يخص التمسيد، شددت الإدارة على ضرورة منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير، أما باقى الأنواع المبكرة تسمد بمعدل 250جم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة أما الأنواع المتأخرة تسمد ب 250: 500جم سلفات نشادر لكل شجرة، و250: 500جم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة فى الأراضى القديمة، أما فى الأراضى الجديدة يضاف 250 جم نترات نشادر، و125جم سلفات بوتاسيوم، و50 سم3 حمض فوسفوريك لكل م3 ماء رى.

وطالب تقرير الحاصلات الزراعية، المزارعين بتسميد أشجار الكاكا بمعدل 1 كجم سلفات منجنيز، و1كجم سلفات حديد، و1 كجم سلفات زنك، و1 كجم سلفات ماغنسيوم، و3 لتر من ( حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك )، والسماد الورقى يضاف رشه عن ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى على الأشجار.

وشددت الإدارة على ضرورة إعطاء رية غزيرة فى الأراضى القديمة عند إنتفاخ البراعم لأشجار الكمثرى والكاكى والمشمش والخوخ والبرقوق ثم يتم منع الرى وحتى تمام العقد، ولا يتم الرى إلا فى الضرورة، وفى الأراضى الجديدة يتم الإستهلاك المائى حسب عمر الأشجار تحت نظام الري بالتنقيط،وحسب الظروف الجوية ونوع التربة.