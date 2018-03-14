الزراعة: تعيين حسام عواد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

الزراعة: تعيين حسام عواد رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرالأربعاء، 14 مارس 2018 05:36 م
حسام عواد إبراهيم إدريس
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة، فى بيان صحفى، منذ قليل، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً حمل رقم 431 لسنة 2018 بتعيين حسام عواد إبراهيم إدريس، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالمستوى الوظيفى "العالية" بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
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