video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: إصدار 3 آلاف ترخيص لمشروعات للإنتاج الحيوانى و الداجنى خلال 60 يوما

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:56 ص
الزراعة: إصدار 3 آلاف ترخيص لمشروعات للإنتاج الحيوانى و الداجنى خلال 60 يوما الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول إجمالى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، التى تم الترخيص بتشغيلها خلال الفترة من أول من يناير الماضى وحتى الأول من شهر مارس الجارى، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم وزيادة المعروض منها فى الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق.

وكشف تقرير رسمى، إنه تم إصدار 3 آلاف و 259 ترخيصا لهذه المشروعات سواء مشروعات  الإنتاج الحيوانى، والداجنى منذ بداية  عام 2018 وحتى الاول من مارس الجارى ، بالاضافة  الى اصدار  عدة  ترخيص لمصانع الاعلاف ، ومزارع الخيول،و ترخيص نشر التراكيب الوراثية لإنتاج السائل المنوى المجمدة اللازمة للإنتاج الحيوانى، وإصدار ترخيص بإنشاء مزارع للأرانب، ومزراع  للأغنام.

 وأكدت  الدكتور منى محرز  نائب وزير  الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية  والداجنة  والسمكية، إنه يجرى حاليا  التوسع فى اصدرا  تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى   والداجنى  ،  وذلك  تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.

وأضافت  نائب وزير الزراعة، إن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تلقى طلبات أصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقا للقواعد التى إعتمدتها وزارة الزراعة، للحصول على مزايا عديدة سوء قروض أو خدمات بيطرية مجانية، وتحقيق الاستقرار فى الاستثمارات، ووضع منظومة كاملة لصناعة الدواجن وقاعدة بيانات لمواجهة الأمراض التى تؤثر على قطاع الدواجن فى مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يبحثان التوسع فى إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى

منى محرز: صرفنا 200 مليون جنيه لزيادة الإنتاج بمزارع الإنتاج الحيوانى

وزارة الزراعة

الانتاج الحيوانى

المشروعات الداجنة

تراخيص الانتاج الحيوانى

مزراع الخيول




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة