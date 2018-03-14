الزراعة: إصدار 3 آلاف ترخيص لمشروعات للإنتاج الحيوانى و الداجنى خلال 60 يوما







كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول إجمالى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، التى تم الترخيص بتشغيلها خلال الفترة من أول من يناير الماضى وحتى الأول من شهر مارس الجارى، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم وزيادة المعروض منها فى الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق.

وكشف تقرير رسمى، إنه تم إصدار 3 آلاف و 259 ترخيصا لهذه المشروعات سواء مشروعات الإنتاج الحيوانى، والداجنى منذ بداية عام 2018 وحتى الاول من مارس الجارى ، بالاضافة الى اصدار عدة ترخيص لمصانع الاعلاف ، ومزارع الخيول،و ترخيص نشر التراكيب الوراثية لإنتاج السائل المنوى المجمدة اللازمة للإنتاج الحيوانى، وإصدار ترخيص بإنشاء مزارع للأرانب، ومزراع للأغنام.

وأكدت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه يجرى حاليا التوسع فى اصدرا تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى ، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.

وأضافت نائب وزير الزراعة، إن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تلقى طلبات أصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقا للقواعد التى إعتمدتها وزارة الزراعة، للحصول على مزايا عديدة سوء قروض أو خدمات بيطرية مجانية، وتحقيق الاستقرار فى الاستثمارات، ووضع منظومة كاملة لصناعة الدواجن وقاعدة بيانات لمواجهة الأمراض التى تؤثر على قطاع الدواجن فى مصر.