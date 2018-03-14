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الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:01 ص
الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 مبلغ 650 جنيها حتى كتابة التقرير التالى، ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولا وانتشارا فى السوق المصرى، وجاء ارتفاع المعدن الأصفر نتيجة لتحرك السعر العالمى للأوقية مسجلة 1330 دولار.

أصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18: 557 جنيه

عيار 21: 650 جنيه

عيار 24: 742 جنيه

الجنيه الذهب : 5200 جنيه

الأوقية  : 1330 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة مؤثرات وعوامل منها العرض والطلب وسعر الدولار فى البنوك والسوق الرسمى، وكذلك السعر العالمى للأوقية، ويقدم اليوم السابع عرض تفصيلى بأسعار الذهب كل يوم.

 

 أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 


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