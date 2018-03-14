الذهب مستقر مع زيادة المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية







رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى أسبوع بدعم من تراجع الدولار فى أعقاب إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، بشكل مفاجئ على نحو أثار مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية الأمريكية أثرت على شهية المخاطرة العالمية.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس آذار.

وأقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزير الخارجية تيلرسون أمس الثلاثاء بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران. وحل مايك بومبيو، مدير المخابرات الأمريكية الموالى لترامب، محل تيلرسون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 16.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 968.40 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 992.95 دولار للأوقية.