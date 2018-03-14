الدولار عند أدنى مستوى فى أسبوع مع تنامى مخاوف الحرب التجارية







رويترز

قبع الدولار بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع اليوم الأربعاء وسط أصداء الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون وأنباء عن سعى واشنطن لفرض رسوم تصل إلى 60 مليار دولار على واردات صينية.

وتعرض الدولار لضغوط من احتمالات نشوب صراع تجارى عالمى، ومن شأن أى تصعيد إضعاف العملة الأمريكية أكثر. وتلقى الدولار دعما من تنامى التوقعات برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار على نطاق واسع عند 89.56، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من مارس ليبقى بالقرب من أدنى مستوى فى شهر البالغ 89.40 .

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر مقابل الين ليستقر عند 106.640 ين بعدما كان قد هبط فى الأسواق الخارجية من أعلى مستوى فى أسبوعين البالغ 107.30 ين.

وسجل اليورو أدنى مستوى خلال اليوم بعدما تبنى رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى نبرة تميل إلى التيسير فى خطابه. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة خلال اليوم إلى 1.2364 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترلينى بنحو 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.3996 دولار.

وزاد الدولار الأسترالى 0.1 بالمئة إلى 0.7870 دولار أمريكى مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوعين البالغ 0.7898 دولار أمريكى الذى سجله فى اليوم السابق بفضل مؤشرات قوية.