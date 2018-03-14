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الدفاع الروسية: خروج 148 مدنيا من الغوطة الشرقية أثناء الهدنة الإنسانية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:06 ص
الدفاع الروسية: خروج 148 مدنيا من الغوطة الشرقية أثناء الهدنة الإنسانية وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو





(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، خروج قرابة 148 مدنيا من الغوطة الشرقية بريف دمشق أثناء الهدنة الإنسانية.

وقال اللواء يورى يفتوشينكو رئيس مركز "حميميم" للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن 148 مواطنا سوريا بينهم 79 طفلا تمكنوا من مغاردة الغوطة الشرقية، ويتواجدون الآن فى مركز إيواء مؤقت حيث يتم تقديم المساعدات المطلوبة إليهم.

وأضاف يفتوشينكو أن طلبات السوريين تتزايد فى الآونة الأخيرة لفتح المزيد من الممرات الإنسانية للخروج من الغوطة، إذ أن المخرج إلى منفذ مخيم الوافدين لا يزال مغلقا بالنسبة إلى غالبية سكان المناطق التى لا تزال تحت سيطرة المسلحين.

 


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