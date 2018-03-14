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الدفاع الروسية ترصد 6 خروقات لوقف إطلاق النار فى سوريا

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:19 م
الدفاع الروسية ترصد 6 خروقات لوقف إطلاق النار فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال مستقرا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "إن لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصدت خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 6 خروقات".مضيفة أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

وأشارت إلى رصد الجانب الروسى بلجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة إلى 6 خروقات فى محافظتي، اللاذقية (3) وحلب(3).فى حين رصد الجانب التركى 5 خروقات، فى محافظات، درعا (3) ودمشق (1) وإدلب (1).

يذكر أن مركز المصالحة الروسى قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين بهدف توصيل شحنة إنسانية تضم المواد الغذائية التى يبلغ إجمالى وزنها 3.8 طن وتوزيعها على أهالى مخيم اللاجئين الدوار بريف دمشق ومدينة حماة.

 


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