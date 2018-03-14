الداخلية تضبط 11 طن منتجات ألبان فاسدة ومجهولة المصدر







كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص وآخر لإنتاج منتجات الألبان بدون تصريح بمضبوطات بلغت 35,5 طن أعلاف حيوانية ، وأكثر من 11 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ومكافحة وضبط جرائم الغش التجارى والإتجار الغير المشروع فى المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف.