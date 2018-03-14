الداخلية المغربية توجه تحذيرا للمتظاهرين فى جرادة







(أ ف ب)

وجهت السلطات المغربية تحذيرا إلى المتظاهرين فى جرادة (شمال شرق) التى تشهد حركة احتجاجية منذ أواخر ديسمبر الماضي، معلنة أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية فى بيان أنها "وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها فى إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانونى بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".

واندلعت حركة الاحتجاجات فى جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور فى أواخر ديسمبر، فى حادث عرضى تلته وفاة شخصين آخرين فى ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج فى تظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة المنكوبة منذ اقفلت فيها مناجم الفحم فى 1998.

ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد بـ"التخلي" عن مدينتهم والمطالبة بـ"بديل اقتصادي" عن "مناجم الموت" غير القانونية التى يجازف فيها مئات العمال بحياتهم.

وأدت خطة عمل وضعتها الحكومة الى تهدئة الاوضاع، لكن التظاهرات عادت الى الشوارع اواخر فبراير للمطالبة بـ"حلول ملموسة".

وشددت وزارة الداخلية فى بيانها على أن الحكومة حرصت "على إبداء تفاعلها الإيجابى مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين".

وتابع البيان أن بعض الفئات تأبى "إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبّر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".