الخميس..مؤتمر لعرض إنجازات الرئيس السيسي باستاد طور سيناء

الخميس..مؤتمر لعرض إنجازات الرئيس السيسي باستاد طور سيناءالأربعاء، 14 مارس 2018 05:00 ص
حملة كلنا معاك من أجل مصر
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال أحمد نشأت الأمين العام المساعد لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملة حريصة على رفع الوعى للمواطنين للنزول لصناديق الاقتراع، تحت عنوان" انزل وشارك مصر تناديك"، وفى نفس النسق تدعم الحملة لإقامة مؤتمر بمدينة طور سيناء، يوم الخميس باستاد طور سيناء العاشر صباحا، للتعريف بإنجازات الرئيس خارج المحافظة وداخله، واستكمال ما تقيمه الحملة من ندوات ومؤتمرات للتوعية وحشد الجماهير للنزول يوم الانتخابات الرئاسية، وزيادة الوحدة المجتمعية بين كل الفئات بالمجتمع.
وأشار الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بجنوب سيناء إلى أنه جار إعداد حملة لتعريف الناخب بمقر الانتخاب الخاص به فى إطار فعاليات التأييد للحملة الرسمية كلنا معاك من أجل مصر.
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