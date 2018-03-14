الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان منها 7 مليارات كوديعة

الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان منها 7 مليارات كوديعةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:56 م
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
(أ ش أ)
إضافة تعليق
قال وزير المعادن السوداني، الدكتور هاشم على سالم، اليوم الأربعاء، إن أستراليا قدمت عرضا لاستثمار 11 مليار دولار فى السودان منها 7 مليارات دولار كوديعة .
وأضاف سالم فى تصريح صحفى عقب لقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء بالخرطوم، أنه أطلع الرئيس على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار فى البلاد بمبلغ 11 مليار دولار.
وكشف أن 4 مليارات دولار من المبلغ مقرر تخصيصها للاستثمار فى مجال التعدين و7 مليارات دولار أخرى كوديعة، منوها بأنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء فى إجراءات هذا الاستثمار .
وقال سالم إن "الاستقرار الأمنى الذى يشهده السودان دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الإقبال على الاستثمار بالبلاد".
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة