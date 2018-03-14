الخارجية تواصل حملة "كلنا سفراء لمصر" لليوم الثانى بمناسبة يوم الدبلوماسية







كتبت مريم بدر الدين

واصلت وزارة الخارجية حملتها "كلنا سفراء لمصر" لليوم الثانى على التوالى، بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية الذى يوافق غدا 15 مارس من كل عام.

وتسلط الحملة فى يومها الثانى الضوء على الفن المصرى، وتحديدا السينما والموسيقى اللذين يشكلان معا تراث عظيم من دعائم القوة الناعمة المصرية.



كلنا سفراء لمصر

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لأبرز نجوم السينما، مصحوبة بتعليق: "احتلت السينما المصرية خلال مائة عام فى القرن العشرين المرتبة العاشرة على الصعيد العالمى، وشهدت إنتاج أكثر من ثلاثة آلاف فيلم روائي طويل".



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