"الخارجية" تتقدم بخالص التعازى لأسرة مريم ضحية اعتداء نوتنجهام ببريطانيا







كتب أحمد جمعة

تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسرة المواطنة مريم عبد السلام ضحية الاعتداء الآثم فى مدينة نوتنجهام ببريطانيا، والتى وافتها المنية عصر اليوم الأربعاء بالمستشفى التى تعالج بها من جراء الاعتداء.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية فى لندن، مشيرا إلى توجه القنصل العام فى لندن علاء الدين يوسف فور علمه بوفاة المواطنة إلى مدينة نوتنجهام للوقوف بجانب أسرتها وتقديم الدعم اللازم لها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن بناء على طلب الأسرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن القنصلية العامة فى لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانونى ومحامى الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء على الفقيدة حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فى توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.