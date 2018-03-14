الخارجية الروسية تدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى







موسكو (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذى تعرض له موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى غزة أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأربعاء، "أن موسكو تندد بحزم بجريمة الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى، مضيفة أن هذا الهجوم يُزيد من صعوبة الأوضاع المعقدة أصلا فى الشأن الداخلى الفلسطينى".