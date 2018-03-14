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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:45 م
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الخارجية الروسية تدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:41 م
الخارجية الروسية تدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى لافروف وزير الخارجية الروسى





موسكو (أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذى تعرض له موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى غزة أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأربعاء، "أن موسكو تندد بحزم بجريمة الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى، مضيفة أن هذا الهجوم يُزيد من صعوبة الأوضاع المعقدة أصلا فى الشأن الداخلى الفلسطينى".

 


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