الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة فى الدور العاشر بدمنهور







البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الادارة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل بشقة فى الدور العاشر بإحدى العمارات، فى شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث بندر دمنهور، بحريق فى شقة بإحدى العمارات فى شارع عبد السلام الشاذلي دائرة البندر. انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق بشقة ملك محمد قنطوش في الدور العاشر بإحدي العمارات في المنطقة، وتمت السيطرة علي الحريق.

جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة .