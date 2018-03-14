الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة فى الدور العاشر بدمنهور

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة فى الدور العاشر بدمنهورالأربعاء، 14 مارس 2018 10:29 م
حريق - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الادارة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل بشقة فى الدور العاشر بإحدى العمارات، فى شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث بندر دمنهور، بحريق فى شقة بإحدى العمارات فى شارع عبد السلام الشاذلي دائرة البندر. انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق بشقة ملك محمد قنطوش في الدور العاشر بإحدي العمارات في المنطقة، وتمت السيطرة علي الحريق.
جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة .
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة