





أثينا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليونانية وصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزر شرق بحر إيجه فى الأيام الأربعة الماضية، بعد هدوء دام أسبوعين.

وأرجع مسؤول فى الشرطة اليونانية، وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية، هذا الارتفاع الكبير فى عدد المهاجرين إلى السلطات التركية التى تتحكم فى هذا التدفق..مضيفا" لكنهم دائما يؤكدون عدم المبالغة فى الأمر حتى يتمكنوا من الادعاء بأنهم ملتزمون بالاتفاق المشترك بين الاتحاد الأوروبى وتركيا" فى إشارة إلى الاتفاق الموقع بين بروكسل وأنقرة فى مارس عام 2016 للحد من تهريب البشر.

وقد خفّض الهدوء الذى استمر أسبوعين الضغط على المرافق،وكذلك نقل المهاجرين إلى المخيمات فى البر الرئيس، لكن لا تزال بعض المخيمات، لاسيما فى لسبوس مكتظة.