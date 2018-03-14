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الأربعاء، 14 مارس 2018 11:53 م
خالد صلاح
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الحكومة البرتغالية ترحب بزيارة الإمام الأكبر وتصفه بقائد التجديد

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:41 م
الحكومة البرتغالية ترحب بزيارة الإمام الأكبر وتصفه بقائد التجديد شيخ الأزهر فور وصوله البرتغال





كتب لؤى على
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أصدرت وزارة الخارجية البرتغالية مساء اليوم الأربعاء بيانا رسميًّا، رحَّب من خلاله وزير الخارجية البرتغالى «أوجستو سانتوس سيلفا» بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى لشبونة، واصفا الإمام الأكبر بالممثل الأعلى للإسلام السني، وشيخ الأزهر الذى يضم أكبر وأقدم جامعة فى العالم الإسلامى.
 
وأضاف البيان أن فضيلة الإمام الأكبر يقود مسيرة التجديد والمراجعة للمناهج الدراسية فى سبيل إعادة جامعة الأزهر إلى مكانتها كمركز للدراسات الإسلامية المعتدلة فى العالم، ونشر الفكر الإسلامى القابل والداعم للحوار.
 
كما أكد البيان على أن شيخ الأزهر لم يكن داعيًا فقط للتسامح بين المذاهب الإسلامية المتنوعة، ولكنه كان دومًا داعمًا للحوار بين الأديان المختلفة، وخاصة الحوار الإسلامى المسيحى.
 

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